‘Havalimanı’ndan vazgeçmiş değiliz’

FATİH BATTAR

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ‘Havalimanı projesi rafa kaldırıldı’ iddialarına ilişkin bir açıklama yaparak; “Bizim önceliğimiz hızlı tren. İhalesi 2023 yılında yapılacak ama havalimanından vazgeçmiş değiliz. O uçak bir gün Çorum’a inecek.” dedi

Milletvekilleri olarak önceliklerinin hızlı tren olduğunu belirten Ceylan; “ Buradan bir kez daha ifade ediyorum hızlı trenin projesi tamamlandı, ihalesi 2023 yılında yapılacak. Bizim önceliğimiz hızlı tren. Çorum ekonomisini bir tık yukarı çıkarmak için şu anda projesi bitmiş, ihale aşamasına gelmiş hızlı tren projesini önemsiyoruz ve onun üzerine yoğunlaştık. Saatte 300 km hızla giden demiryolu yapıyosun bunlar kolay değil.” diye konuştu

Muhabirimizin ‘3 yıl dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Toki’de temeli atılmış ama yarım kalmış havaalanı bölgesinde incelemelerde bulunarak yeni projenin hazırlanacağını açıklamıştı ardından görevinden ayrılmıştı. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Çorum’a davet edildi. Yeni bakanın Çorum ziyaretinde havalimanı bölgesinde incelemelerde bulunacakmı mı? sorusuna da cevap veren Ceylan; “1996 yılında temeli atıldığı iddia edilen Çorum Havalimanı’nda temel atılma felan yok. Biz o projeyi devam ettirirsek mevcut büyük uçaklar oraya inemez. Mevcut haliyle bitersek büyük uçaklar inemez. Ora olur, başka bir yer olur. Biz havalimanından vazgeçmiş değiliz. Çorum’a mutlaka havalimanını biz kazandıracağız. Rahat olsunlar. Ulaştırma Bakanımız Çorum havalimanın hiçbir zaman da hayır demez. Allah bize nasip edecek inşallah. Bakanımız Çorum’a Kırkdilim Tünelleri’nin açılışına katılacak.” ifadelerini kullandı

‘ÖZGÜR BEY DERSİNE İYİ ÇALIŞMAMIŞ’

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde Çorum’da bir basın toplantısı düzenleyerek Çorum ve kendisi ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e de cevap veren Ceylan; “Özgür Özel dersine iyi çalışmamış. Özgür beyi hep yanlış bilgilendirmişler.” dedi

“AK Parti olarak 21 yılda sayılamayacak kadar devrim niteliğinde yatırımlar yaptık. Bunlar yeterli mi elbette değil. Çorum’a yeni yatırımlar kazandırmak için çalışıyoruz. Çorum’da dokunmadığımız hiçbir problem, söz verip de yapmadığımız yatırım yok. Çorum’da taahhütünü verdiğimiz projeleri yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Özgür beyi hep yanlış bilgilendirmişler. Hızlı tren ile ilgili bir espiri yapmış. Buradan bir kez daha ifade ediyorum hızlı trenin projesi tamamlandı, ihalesi 2023 yılında yapılacak. Ben bırakın Özgür Özel'le hızlı trene binmeyi, onunla at arabasına binmem" dedi.

‘2018’TEN DAHA FAZLA OY ALACAĞIZ’

2023 seçimlerinde 16.seçimde de galip gelen Cumhurbaşkanımız ve AK Parti olacak. 2018 yılından daha fazla oy alacağız. Her gittiğimiz yerde bunu söylüyorum. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de mecliste kazanan biz olacağız.

‘İSTANBUL DIŞINDA SEFER İÇİN GÖRÜŞEBİLİRİZ’

Amasya Merzifon Havalimanı’nda İstanbul dışında sefer düzenlememesi eleştirilerine ilişkin bir açıklama yapan Ceylan; “Türk Hava Yollar yetkilileri ile bu konuyu görüşebiliriz. Özellikle yaz mevsiminde Ege ve Akdeniz bölgesine sefer düzenlenmesi talebinde bulunabiliriz.” şeklinde konuştu