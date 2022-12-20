İşçiler ile maden işletmesi arasında uzlaşma aranıyor

İskilip'in Çomu köyündeki bir kömür ocağında 125 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin işçiler ile kömür ocağı işletmesi arasında uzlaşma aranıyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, 125 işçinin mağdur edilmemesi için gerekli görüşmeleri yaptıklarını açıklayarak; "Geçtiğimiz günlerde Çomu köyünde bulunan Yılmaz Madencilik bünyesindeki kömür ocaklarından bir tanesinin kapanmasıyla işsiz kalan 125 madencimiz için çabalarımız devam ediyor. Yılmaz Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Yılmaz ve işçiler arasındaki uzlaşma sürecinde gerekli görüşmeleri en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz." dedi

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022, 18:51