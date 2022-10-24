M.BURAK YALÇIN

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı oğlunu evlendirdi.

Ömer-Asuman Sobacı çiftinin oğlu Emre Sobacı, Ayhan-Gülzade Yıldız çiftinin kızı Sümeyye Sevde Yıldız ile hayatını birleştirdi.

Önceki akşam Anitta Otel’de gerçekleşen düğün törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Oğuzhan Kaya ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eski Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, bazı daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Sobacı ve Yıldız aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını kıyan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çifti kutlayarak, ailelerini tebrik etti.

Hakimiyet, Emre-Sümeyye Sevde çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.