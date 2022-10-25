Özlem Max'tan dev indirimler

M.BURAK YALÇIN

Özlem Max Mobilya Mağazası, kuruluş yıl dönümüne özel bir kampanya başlattı.

Kampanya hakkında bilgi veren Mağaza Sahibi Metin Ünal, 75 bin liralık alışveriş yapana 15 bin lira, 50 bin liralık alışveriş yapana 10 bin lira, 30 bin liralık alışveriş yapana ise 5 bin liralık indirim kampanyası başlattıklarını söyledi.

'MOBİLYANIN DUAYENİ' 47 YAŞINDA

'Mobilyanın Duayeni' sloganıyla faaliyet gösteren Özlem Mobilya'nın 47 yıl önce, 15 metrekarelik bir mağazada faaliyet göstermeye başladığını hatırlatan Metin Ünal, "Bugün toplamda 7 bin metrekareyi aşan dev mağazamızla müşterilerimizin hizmetindeyiz" dedi.

KAMPANYA 26 EKİM-6 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ

Kuruluş yıldönümüne özel kampanya indirim kampanyası başlattıklarını aktaran Metin Ünal, "75 bin liralık alışveriş yapana 15 bin lira, 50 bin liralık alışveriş yapana 10 bin lira, 30 bin liralık alışveriş yapana ise 5 bin liralık indirim yapıyoruz. Kampanyamız 26 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında geçerlidir" ifadelerini kullandı.

'TÜM ÜLKERE SEVKİYAT HİZMETİ VERİYORUZ'

Özlem Max Mobilya olarak ürün çeşitliliği, tasarım farklılıkları ve kalite anlayışı ile Çorum halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade eden Ünal, "Müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde yeni ürünler sunulması, dünya standartlarına uygun kaliteli, insan sağlığı ön planda tutulan ürünlerle hizmet vererek, satış öncesi olduğu gibi satış sonrası da eğitimli, bilinçli ve güleryüzlü satış elemanlarımızla tüketicimizin yanı başında ürünlerimizin arkasındayız. Türkiye'nin yanısıra tüm Avrupa ülkelerine de sevkiyat hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

ZENGİN ÜRÜN YELPAZESİ

Çağdaş konsept, hizmet kalitesi ve zengin ürün yelpazemizle sektörün öncüsü olduklarını ifade eden Ünal, seçkin mobilya ürünlerini aynı çatı altında müşterilerinin beğenisine sunduklarını kaydetti.

'2023'ÜN YENİ MODELLERİNİN TAMAMI MAĞAZAMIZDA'

2023 yılının tüm yeni modellerini de mağazaların da müşterileri ile buluşturduklarını vurgulayan Ünal, evlilik planı yapan çiftler için de yatak odası, salon takımı ve koltuk takımından oluşan zengin düğün paketleri çeşitlerinin olduğunu söyledi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN MAĞAZAYA DAVET ETTİ

Ünal, kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak ve zengin ürün çeşitlerini yakından görmek isteyen herkesi Samsun Yolu 4. kilometrede hizmet veren mağazalarına beklediklerini belirtti. (ADVERTORİAL)

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022, 17:46