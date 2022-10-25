PTT'den 182’nci müşteriye hediye

M.BURAK YALÇIN

PTT’nin 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle merkez şubede 182 numaralı gişe sırasını alan Abdurrahman Topkaya isimli müşteriye hediye verild

Türkiye’nin çınar kurumu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş) 182 yaşında.

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, “Kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali, sorumluluklarımızın bilinciyle milletimize hizmet ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT, 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kurulduğunu aktaran Ziya Başıaçık, “Kurulduğu ilk günden itibaren Türk milletinin birçok temel ihtiyacını karşılayan PTT AŞ, sunduğu hizmet ağını her geçen gün büyütmeyi hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanında yer alan iş yerleri ve 42 bini aşkın personeli ile müşterilerinin üst düzey memnuniyet duymasını sağlıyor. Günümüzde postadan kargoya, e-ticaretten filateliye, bankacılıktan lojistiğe birçok alanda faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, sahip olduğu iki asra yaklaşan tecrübesi ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor” dedi.

182 numaralı gişe sırasını alan Abdurrahman Topkaya’ya hediyesini veren Başıaçık, sağlıklı ve mutlu bir hayat diledi.

VALİ ÇİFTÇİ’YE ZİYARET

Başıacık, daha sonra beraberindeki heyetle kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

Vali Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022, 10:31