Sayan: ‘İhracat yasağının devam etmesi halinde çiftçi ekim yapmayacak’

Tarımda Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden art arda ‘gelecek yıl çiftçi ekim yapmayacak’ açıklamaları geliyor.

Adana, Niğde, Çorum başta olmak üzere çeşitli illerde patates, soğan üreticisi ihracata getirilen kısıtlamanın iç piyasada arz fazlası oluşturacağını ve fiyatları düşüreceğini kaydederek böyle giderse gelecek yıl ekim yapmayacağını belirtiyor.

Ekonomi Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ise İhracat yasağının devam etmesi halinde çiftçinin ekim yapmayacağını ve önümüzdeki dönemde sıkıntıların daha da büyüyeceğini söyledi.

Soğan fiyatlarının depolarda 4,5 ile 5 lira arasında değiştiğini kaydeden Sayan, ihraç edilen soğanın ise 6-7 liradan satıldığını aktardı.

“Depolarda 50 bin tonluk ihracat ürünü mor soğan var”

Sayan, “İhracatta sıkıntı olunca, seneye ekmeyince soğanı daha pahalı tüketeceğiz. Kademeli olarak bunun önü açılırsa soğanda bir sıkıntı olmaz. İhraç edilen soğan yasaktan sonra satışları durdu. En azından iç pazarda tüketilmeyen ihracat ürünü mor soğanın önünü açılmasını talep ediyoruz. Çorum’da depolarda en az 150 bin ton ihracat ürünü mor soğan var. Kente en az 300 bin ton soğan bulunuyor” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022, 16:43