Su kesintilerini bitirecek proje hızla ilerliyor

İçme suyu ve altyapıya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Çorum Belediyesi, 10 bin m3’lük yeni içme suyu deposu inşaatına da hız verdi.

Deponun tamamlanıp hizmete girmesiyle olası şebeke arızalarında şehrin geneline en az 15 saat içme suyu temin edilebilecek.

Göreve geldikleri günden beri altyapı konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını, şehrin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinin altyapısını yenilediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, içme suyu konusunda da devrim niteliğinde çalışmaları hayata geçirdiklerini vurguladı. Bahabey İçme Suyu Arıtma Tesisi içerisinde yapımına başladıkları 10 bin m3 temizsu deposunun tamamlandığında şehrin tamamının suyu kesilmiş olsa bile diğer depolarla beraber şehre en az 15 saat yetecek su kapasitesine ulaşılacağını kaydeden Başkan Aşgın, “Gün içerisinde su sarfiyatı pik seviyelere ulaşıyor. Bu durumda Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesisin arıtma kapasitesi yeterli gelmiyordu. Böylelikle gece de su arıtılarak gün içerisindeki dalgalanmalara da cevap verilmiş olacak” dedi.

SU DEPOLAMA KAPASİTESİ % 30 ARTACAK

Yeni yapılan içme suyu deposunun hizmete girmesiyle su depolama kapasitesinin % 30 artacağına dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arıtma tesisi gün içerisinde yüksek ihtiyaca cevap verirken zorlanıyordu. Yapılan içme suyu deposuyla arıtma yükü de 24 saate yayılmış olacak. Büyük isale hatlarında meydana gelebilecek arıza durumunda hemen giderilemeyen ciddi problemler karşısında yeni yaptığımız içme suyu deposuyla şebekeye sürekli olarak su verilecek. Çorum’umuz için hayırlı olsun” diye konuştu.

ENERJİDEN TASARRUF SAĞLANACAK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 10 bin m3 kapasiteli su deposunu enerjinin düşük olduğu saatlerde dolduracaklarını, böylelikle enerjiden de tasarruf edeceklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)