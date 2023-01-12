Taşkan tecrübelerini paylaştı

Doğa Koleji, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle program düzenledi.

Programa, Milletvekili Aday Adaylığı için mesleğe veda eden gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan davet edildi.

Çorum Doğa Koleji konferans salonunda öğrencilerle buluşan Erol Taşkan, gazeteciliğe başladığı günden bugüne meslek hayatında yaşadığı tecrübeleri öğrencilerle paylaşırken, öğrencilerin dikkatli takibi ve ilgisinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Basının iyi insanların elinde çok iyi bir haber aracı olduğunu ancak kötü niyetli oluşumların elinde bir algı aracı olarak kullanıldığına dikkat çeken Taşkan, “Bir ağaç parçası sanatkârın elinde güzel bir objeye dönüşürken aynı parça kötü niyetli birinin elinde silaha dönüşebilir.” dedi.

Taşkan konuşmasında dijital, sosyal medya gibi mecraların bir saniyede milyonlara ulaşabilmesinin güzel bir imkân olduğunu ancak burada da inanılmaz bir bilgi kirliliği olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerin sorularıyla devam eden söyleşi, Çorum Doğa Koleji İdari Koordinatörü Fatih Yanılma’nın gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlaması ve Erol Taşkan’a plaket takdimi ile sona erdi. (Haber Merkezi)