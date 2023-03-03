FATİH AKBAŞ

Ata Caddesi’nde geçen yıl faaliyete başlayan Zirve Dondurma ve Baklava ikinci şubesini Fatih Caddesi’nde açtı.

Mustafa Özakar, Recep Şan ve Uğur Okuyaz'ın kurucusu oldukları Zirve Dondurma ve Baklava ikinci şubesini dün açtı.

Fatih Caddesi’nde Adliye karşısında bulunan Zirve Dondurma ve Baklava yapılan duanın ardından faaliyete başladı.

Firma, Tatlı Center’ın Çorum bayiliğini de aldı.

Çorum ve İlçelerinde şubeleşeceklerini kaydeden firma sahiplerinden Mustafa Özakar, “Ülkemiz ve insanlarımız şu anda zor bir dönemden geçmektedir. Ekonomik kriz özellikle orta ve dar gelirli ailelerin bazı ihtiyaçlarından vazgeçmesine veya kısıtlamasına sebep oluyor. Bizde bu duruma bir nebzede olsa katkıda bulunabilmek için Türkiye’de 4 ilde fabrikası ve 81 ilde üçyüzü aşkın bayileri olan Tatlı Center ile anlaşma yaparak müşterilerimize uygun fiyatlı ama kesinlikle kaliteli ürünleri sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Ürün yelpazelerinin çok geniş olduğunu kaydeden Özakar, baklava çeşitlerinin yanı sıra ekmek kadayıfı, tel burma kadayıf, şekerpare ve tulumba tatlısı çeşitlerinin de her zaman tezgahlarında olacağını belirtti.

Ürünlerinde kesinlikle katkı maddesi olmadığını ve tamamen şekerle tatlandırdığını kaydeden Özakar, üretim tesislerini bizzat gidip gördüğünü, temizlik ve hijyen konusunda en ufak bir tavizin verilmediğini söyledi.

Özakar, Çorum’da 3 şube daha kazandırmayı hedeflediklerini de belirtti.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023, 18:50