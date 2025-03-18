Vali Ali Çalgan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) ile 51 il Valisinin katılımıyla gerçekleştirilen “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” toplantına katıldı.

Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin’in de katıldığı toplantıda “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” ve ilgili diğer mevzuat uyarınca sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili olarak alınacak tedbirlere ilişkin çalışma programı ele alındı.