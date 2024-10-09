“Hitit Sergisi” için Güney Kore’nin Gimhae şehrine giden Çorum heyeti ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Güney Kore’nin Gimhae şehrinde bulunan Çorum Heyeti önceki gün Gimhae Şehir Meclisi Başkanı Ahn Seon-Hwan ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. Meclis açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kendilerini çok iyi karşılayan ve ağırlayan kardeş şehir Gimhae halkına, Belediye Başkanına, Meclis Başkanı ve üyelerine teşekkür ederek, Çorum’u temsil eden hediyeler verdi.

Çorum Heyeti, meclis ziyaretinin ardından Güney Kore’nin Busan kentinde yer alan Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı içerisindeki Busan Türk Şehitliği’ni ve Busan Camisini de ziyaret etti.