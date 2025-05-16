Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve uzun yıllar boyunca camiaya hizmet etmiş isimlerin onurlandırıldığı 2025 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni, 15 Mayıs 2025 tarihinde TOBB İkiz Kuleler’de büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB yönetim kurulu üyeleri, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende, 30 yıl ve üzeri süredir görev yapan oda ve borsa başkanları ile meclis üyelerine, ülkemizin ekonomik ve ticari hayatına katkılarından dolayı plaket ve hizmet şeref belgeleri takdim edildi.

Törende, Alaca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, Türk ticaret hayatına 30 yıl boyunca kesintisiz ve özverili katkılarından dolayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 30 Yıllık Hizmet Şeref Belgesi’ni aldı.

Günser Şirin, ödül töreniyle ilgili yaptığı açıklamada “Böylesine anlamlı ve onurlu bir belgeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. 30 yıl boyunca görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Bu belge, aynı zamanda üzerimizdeki sorumluluğun da bir göstergesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemiz ve bölgemiz için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Törende konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, hizmet belgelerinin sadece bir ödül değil; sorumluluk, sadakat ve azmin sembolü olduğunu söyledi.

“Sizler Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında omuz verenlersiniz,” diyen Hisarcıklıoğlu, tüm katılımcıları tebrik etti.