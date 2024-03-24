Gürcistan’ın Batum şehrinde yaşayan Davit Georiga (44), reflü şikayetiyle başvurduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nde robotik cerrahi teknolojisiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Mutlu bir şekilde ülkesine dönen Georiga, Ameliyatım iyi geçti ve çok iyiyim. Hiçbir şikayet kalmadı” dedi.

Batum’da yaşayan 2 çocuk babası diş hekimi Davit Georiga, mide yanması şikayetiyle ülkesinde birçok farklı sağlık kuruluşuna başvurdu ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine Georiga, yaptığı araştırmaların ardından aldığı tavsiyeler ışığında İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’ne geldi. Yapılan tetkiklerde mide fıtığı ve reflüsü olduğu belirlenen Georiga, genel cerrahi bölümünden Prof. Dr. Özgür Fırat ve Doç.Dr Tayfun Yoldaş liderliğindeki genel cerrahi ekibi tarafından Da Vinci Robotik Cerrahi teknolojisiyle ameliyat edildi.



"İki günde normale döndüm"

Başarılı bir ameliyat geçiren Davit Georiga, ülkesinde dönmeden önce son kez İEÜ Medical Point Hastanesi’ne kontrole geldi. Ameliyatının başarılı geçtiğini anlatan Georiga, “Midemde sıkıntı vardı. Sürekli bir yanma oluyordu. O yüzden ses tellerim de zarar gördü. Ben de İEÜ Medical Point Hastanesi’ne gelip Özgür hocama tedavi oldum. Ameliyatım iyi geçti ve çok iyiyim. Hiçbir şikayet kalmadı” dedi. Georiga, ameliyatının Da Vinci robotik cerrahi teknolojisiyle yapıldığı için de çok şanslı olduğunu, 2 günde hayatının normale döndüğünü sözlerine ekledi.



"Durumu gayet iyi"

Gürcü hastanın tek ameliyatta iki hastalığının tedavi ettiklerini belirten Prof. Dr. Özgür Fırat, “Hastamız uzun yıllardır reflüden muzdarip olmuş ve hastalığı ses kısıklığına kadar varmış. Bu durum reflünün ileri dönem etkilerinden. Yani mide asidinin boğaza kadar tahribat oluşturduğunu gösteriyor. Reflüsünün kaynağının mide zeminindeki fıtık olduğunu tespit ettik. 2 sorunu aynı ameliyatta gidermek teknik olarak da mümkün. Benim de uzun yıllardır robotik cerrahi de dahil olmak üzere 15 yıldan fazla yaptığım bir ameliyat. Kendisini de robotik cerrahi teknolojisi yardımıyla ameliyat ettik. Bir gece misafir edip ertesi gün taburcu ettik. Hastamız kendi ülkesine dönmeden önce son bir kontrol yaptık. Durumu gayet iyi.” dedi.

İEÜ Medical Point Hastanesi olarak teknolojiyi yakından takip ettiklerine vurgu yapan Fırat, “Geleneksel ameliyatları kapalı ameliyatlar izledi. Şimdi de yapay zekanın desteklediği robotik cerrahi sistemi hastanemizde kuruldu. Biz de bu ameliyatta robotik cerrahi teknolojisini kullanma şansına sahip olduk. Ben cerrah konsolunda ameliyat yaparken cerrahi ekibimiz de her ihtimale karşı hastanın başında yer alıyor” ifadelerini kullandı.