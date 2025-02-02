1 Şubat 1991 tarihinde kurulan Çorum Hakimiyet Gazetesi, 34 yılı geride bırakarak 35’nci yaşına ‘merhaba’ dedi.

Çorum’a ve Çorumluya duyduğu sorumluluk içerisinde 34 yıldır gazetecilik anlayışından ve ilkeli yayıncılıktan taviz vermeden yayın hayatına devam eden Çorum Hakimiyet, yönetici ve çalışanlarının gayreti, okurlarının desteği ile bugünlere geldi.

İlk çıktığı gün gibi objektif, dürüst, gerçek habercilik ilkeleri doğrultusunda ödün vermeden yayın hayatına devam eden Hakimiyet, bundan sonra da ilkeli yayıncılıktan taviz vermeden yine okurlarının desteği ile Çorum’a yakışır bir gazete olmak için çalışmalarını sürdürecek.

Yerel imkanlarla hiçte küçümsenmeyecek koca 34 yılı geride bırakan Hakimiyet, inşallah nice yıllara erişecek.