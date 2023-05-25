Türkiye'nin en büyük ve köklü kadın giyim markalarından GUSTO, AHL Park AVM 1.katta faaliyete başladı.

1970 yılında hayata geçen GUSTO, Türkiye'nin en büyük ve köklü kadın giyim markalarından biri olarak, şık ve kaliteli ürünleriyle kadınların gözdesi olmaya devam ediyor.

Yenilikçi ve kreatif tasarımlarıyla modayı yakından takip eden GUSTO, her kadını özel hissettirecek geniş beden aralığı (36-48) sunarak, her yaş ve bedendeki kadınların stil ihtiyaçlarını karşılamaya, AHL Park AVM 1.katta başladı. (Advertorial)