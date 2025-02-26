Çorum Merkez Güvenli (Araphacı) Köyü Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği genel kurulu 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi.

Hacı Bektaş Veli Vakfı'nda gerçekleştirilen Güvenli Köyü Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği genel kurulunda divan kurulu Gürcan Emektar başkanlığında Kıvanç Azman ve Caner Hodul'dan oluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve açış konuşması ile başlayan genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek ibra edildi.

Yapılan seçimler sonucunda oluşan derneğin yeni yönetim kurulu; Ahmet Bağrıcı, Bilal Gül, Seyhan Cömert ve Güngör Hodul'dan oluşurken, Denetim Kurulu'na ise Hamza Ali Azman, Dursun Bektaş ve Savaş Bağrıcı seçildi.

Güvenli (Araphacı) Köyü Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını da gerçekleştirildi.

Yapılan görev dağılımında dernek başkanlığına Ahmet Bağrıcı, Başkan Yardımcılığına Metin Kaval, Saymanlığa Bilal Gül getirildi. Seyhan Cömert ve Güngör Hodul ise yönetim kurulu olarak görev yapması kararlaştırıldı.

