Türkiye’nin tanınmış işadamlarından Beka Mermer Madencilik sahibi Çorumlu hemşehrimiz Şakir Güzel, Total’in yeni nesil akaryakıt istasyonu olan TotalEnergies’in Çorum Terminal şubesini hizmete sundu.

AÇILIŞA ÖZEL FİYATLAR

Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi numara 35 (Terminal girişi yanı) adresinde faaliyete başlayan Güzel Petrol TotalEnergies’te açılışa özel fiyatlar Çorum halkını bekliyor.

Güzel Petrol Total Energies Benzin İstasyonu Müdürü Mehmet Döngel, 23 yıllık sektör tecrübesi ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirterek, motorin, benzin, LPG ve elektrikli araç şarj istasyonu, market, araç yıkama gibi hizmetlerinin olduğunu söyledi.

Döngel, açılışa özel fiyatları kaçırmak istemeyen herkesi Terminal yanındaki Güzel Petrol Total Energies’e beklediklerini sözlerine ekledi.