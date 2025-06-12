Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 1'inci Lig'e yükselen Vanspor'a, Van'ın plaka kodu ve isminin yer aldığı özel “65 VAN 65” plakasını hediye etti. Konuya ilişkin açıklamaları ise Van Emniyet Müdürlüğüne ait resmi Twitter (X) hesabından yapıldı.

TFF 2'nci Lig Play-Off final maçında Batman Petrolspor'u penaltı atışlarında 5-4 yenerek 1'inci Lig'e yükselen Van Spor FK'da Kulüp Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, Teknik Direktör Murat Yıldırım, Takım Kaptanı Medeni Bingöl ve Kulüp Genel Müdürü Batuhan Özaltun, şampiyonluk kupasıyla birlikte Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutlu, takıma Van'ın plaka kodu ve adının yazılı olduğu '65 VAN 65' plakayı hediye etti. Açık artırma usulü ile satılacak bu özel plakanın geliri de Vanspor FK'ye bağışlanacak. Konuya ilişkin açıklamaları ise Van Emniyet Müdürlüğüne ait resmi (X) hesabından yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi;

“Bugün, Van’ın ruhunu, kimliğini ve mücadelesini yansıtan eşsiz bir değeri Vanspor’a armağan ediyoruz. 65 VAN 65 plakası, hem başta hem sonda Van’ın plaka kodunu taşıyan, ortasında ise şehrimizin adıyla Van’ın tüm değerlerini üzerinde barındıran dünyada tek plakadır.

Biz Vanlıyız, şanlıyız, bu vatana gönülden bağlıyız. Bu yüzden, şampiyon Vanspor’a yakışacak en anlamlı hediyeyi sunuyoruz. Vanspor’un şampiyonluk başarısını taçlandırmak ve kulübümüze destek sağlamak adına bu özel plakadan elde edilecek tüm gelir, Vanspor’un geleceği için kulübümüze aktarılacaktır.

Vanspor, yalnızca bir futbol takımı değil, şehrimizin azmi, sahadaki mücadelemizin ve Van halkının birlik ruhunun simgesidir’ denildi.

Vaspor Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu bu özel plakanın açık artırma yolu ile satışa sunulacağını ve tüm gelirinin Vanspor’a verileceğini belirterek bu anlamlı destekleri nedeni ile Vali Dr. Ozan Balcı ve Emniyet Müdürü Murat Mutlu’ya teşekkür etti.