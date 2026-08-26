Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şube Başkanı Gökhan Yumlu dernek olarak hakem ve gözlekcilerin hak ettiği değeri görmesi için Genel Merkez ile birlikte ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Hakem ve gözlemci ücretleri konusunda camianın uzun süredir dile getirdiği talepleri ve yaşanan sorunları genel başkan Kahraman Minnet'in öncülüğünde yakından takip ettiklerini belirten Yumlu ‘Konunun yalnızca bir ücret artışı meselesi olmadığını; sahada büyük bir özveriyle görev yapan hakem ve gözlemcilerimizin emeğine, alın terine ve fedakârlığına verilen değerin bir göstergesi olduğunu defalarca belirtmişti.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Çorum'da da hakem ve gözlemcilerimiz, futbolun her kademesinde büyük bir sorumluluk ve özveriyle görev yapmaktadır. Özellikle il ve bölge düzeyinde amatör futbolun gelişmesine katkı sağlayan arkadaşlarımız, zamanlarını ve imkânlarını ortaya koyarak Türk futboluna hizmet etmektedir. Bu nedenle hakem ve gözlemcilerimizin ekonomik şartlarının, günümüz koşulları ve üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak hakkaniyetli, sürdürülebilir ve emeğin karşılığını verecek şekilde yeniden değerlendirilmesini önemsiyoruz.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şubesi olarak genel başkanımızın öncülüğünde hakem ve gözlemcilerimizin sesinin doğru şekilde duyulması, sorunlarının ilgili mercilere aktarılması ve takip edilmesi konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte camiamızın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bizim amacımız sorunları ortaya koymak, çözüm üretmek ve hakem ile gözlemcilerimizin hak ettiği değeri görmesini sağlamaktır.

Genel Başkanımızın görüşmelerde bulunduğu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nun, hakem ve gözlemcilerimizin beklentilerini dikkate alarak gerekli değerlendirmeleri yapacağına ve çözüm noktasında gereken adımların atılacağına inanıyoruz.

Son olarak; değerli hakem ve gözlemcilerimiz ; Genel Merkezimiz ile birlikte bu süreci hep birlikte takip edeceğiz. Taleplerimizi anlatacağız, çözüm için mücadele edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de tabanımızın sesini dinleyerek, hakem ve gözlemcilerimizle istişare içerisinde hareket edecek ve camiamızın ortak iradesi doğrultusunda gereken adımları atmaktan geri durmayacağız. Başlayan 2026 2027 futbol sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm hakem ve gözlemci arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, gösterdikleri özveri ve fedakârlık için teşekkür ediyorum’ dedi.