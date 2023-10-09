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HARUN AKKAYA

Ganik Şekerleme sahibi Selim Sarıarslan ile büyükleri Hacı Türkan Sarıarslan ve Hacı Ali Sarıarslan adına Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde yaptırılan hayrat çeşmesi düzenlenen törenle, dualar eşliğinde açıldı.

Çeşmenin açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, ÇOSİAD Başkanı Bülent Demirci, kurum müdürleri, STK temsilcileri, işadamları ve vatandaşlar katıldı.

Hacı Ali ve Hacı Türkan Sarıarslan çeşmesinin açılışı yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle son buldu.

Törenin ardından açılışa katılanlara Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ganik Şekerleme Fabrikası’nda İskilip Dolması ikramında bulunuldu.

Ganik Şekerleme sahipleri Selim Sarıarslan ve oğlu Gökhan Sarıaslan ile birlikte Ganik yöneticileri, aile büyükleri adına yapılan çeşmenin açılışına katılan herkese teşekkür etti.