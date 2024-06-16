Burdur'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Ramazan Karademir (20) idaresindeki motosiklet, karşı istikametten gelen Barış A. (40) idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Feci kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine 112 olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Ramazan Karademir ve yolcu koltuğunda oturan Abdülkadir Bekçioğulları'nın (27) hayatını kaybettiğini belirlerken, hafif ticari araç sürücüsü Barış A. ve yolcu koltuğunda oturan Seda Ç. (33) olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Karademir ve Abdülkadir Bekçioğulları'nın cenazeleri ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.