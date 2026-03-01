ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik düzenlediği saldırıların ardından İran lideri Hamaney'in öldürüldüğü doğrulandı. İran ise 'tarihin en yıkıcı' misillemesini gerçekleştireceklerini duyurmasının ardından yeni saldırı dalgasını başlattı.

BAKAN FİDAN'IN O SÖZLERİ GÜNDEMDE

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen "İran'daki rejim hava saldırılarıyla devrilebilir mi?" şeklindeki soruya verdiği yanıt yeniden gündem oldu. Bakan Fidan bu soruya "Hayır, yıkılmaz" yanıtını vermişti.

İRAN: ABD VE SİYONİST REJİMİN...

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Hamaney'in öldürülmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "ABD ve siyonist rejim, İran halkının kalbini yaktı; biz de onların kalbini yakacağız. Hamaney'in halefi seçilene kadar kısa süre içinde geçici bir liderlik konseyi kurulacak" dedi.

"TÜM SENARYOLARA HAZIRLANDIK"

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ise "Hamaney'in ölümünden sonraki süreç de dahil olmak üzere İran'ın "tüm senaryolara" hazırlandığını söyledi. Ghalibaf, "Bu anlara kendimizi hazırladık ve tüm senaryoları değerlendirdik. Trump ile Netanyahu kırmızı çizgilerimizi aştı ve sonuçlarına katlanacaklar" diye konuştu.