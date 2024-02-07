Çorum Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Hakan Helvacı, Kargı’ya Tapu Müdürü olarak atandı.

Tapu Müdürlüğü sınavını kazanan Hakan Helvacı, bu hafta başında yeni görevine başladı.

HAKAN HELVACI KİMDİR?

1978 yılında Çorum’da doğdu. Albayrak İlkokulu ve Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansal Krizi ve Çözüm Önerileri” başlıklı tezini sunarak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde tamamladı.

2007-2018 yılları arasında Uğurludağ Tapu Müdürlüğü’nde Bilgisayar İşletmeni, 2018-2024 yılları arasında Çorum Tapu Müdürlüğü’nde Tapu Sicil Müdür Yardımcısı görevlerini icra etti. 11.01.2024 tarihli atama kararı ile Kargı Tapu Müdürü olarak atanan Hakan Helvacı, evli ve 2 çocuk babası olup, orta derecede İngilizce bilmekte.