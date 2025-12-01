Vanspor’da Hakan Kutlu, Serik maçı sonrası istifa etti, yönetim, teknik heyet ve futbolcuların yaptığı toplantı ve görüşme sonunda devam kararı alındı.

Ligde evinde Serikspor’a 1-0 mağlup olan Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu maçın ardından basın toplantısında görevi bırakacağını başkan ile görüşeceğini açıkladı.

Maçtan sonra tesislere geçen Yönetim, Teknik Heyet ve futbolcular burda bir araya geldiler.

Hakan Kutlu’nun istifa kararının ardından futbolcular kendisi ile burda bir araya gelerek sorumluluğun kendilerinde olduğunu belirterek istifa etmemeseni istediler.

Bu görüşmenin ardından yönetim ve futbolcular yaptığı toplantıda da Hakan Kutlu’nun göreve devam etmesi yönünde bir karar çıktı. Bu toplantının ardından Yönetim ve Teknik Direktör Hakan Kutlu bir araya gelerek yaptığı görüşme sonunda Kutlu göreve devam kararı aldı.