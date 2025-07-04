Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, yaptığı açıklamada Hakem Kurulunun kararlarına tepki gösterdi.

Hakem Kurulu’nun yetersiz kararı sonrasında maaş ve ücretlerin, 2024 yılının birinci döneminde mart ayından, ikinci döneminde ekim ayından, 2025 yılında ise şubat ayından itibaren enflasyona yenildiğini belirten Fatih Okumuş, “Kuşkusuz aynı senaryo ikinci dönemde de yaşanacaktır. %5’lik artışın bu koşullarda kamu görevlisini koruması mümkün değildir. Kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz yetersiz ve gereksiz kararın faturasını; cebinden ödeyerek, harcamalarından vazgeçerek, sosyal hayatından kısarak ve borçlanarak ödemeye devam ediyor. Piyasada gerçekliği bulunmayan, beklenen ve hedeflenen enflasyonla yakından uzaktan alakası olmayan Hakem Kurulu Kararı’na karşılık, sadece enflasyon farkıyla kayıplarımızın telafi edilmesi de mümkün değildir. Hakem Kurulu Kamu İşverenin teklif ettiği; 2024 için (%15+%10) artışa onay verdi: enflasyon %44,38 olarak gerçekleşti. 2025 için (%6+%5) artışa onay verdi, enflasyon tahmini %15’di, sadece ilk 5 ayda gerçekleşen enflasyon, tahmin edilen enflasyonu geçti. Bu kadar büyük sapmaların olduğu, beklentilerin hiçbir şekilde enflasyona yaklaşmadığı bir piyasada, “ücretleri baskılarsak enflasyon düşer” farazi düşüncelerin kurbanı kamu görevlilerimiz olmamalı, refah payı ile kayıplar telafi edilmelidir” dedi.