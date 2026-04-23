Çorum Futbol Hakemleri yeni sezon öncesi vize ve klasman için atletik koşudan geçtiler. Yazılı sınavları ise yarın akşam yapılacak.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen takvim doğrultusurda yeni sezon hakemlerin vize ve klasman sınavlarında maraton başladı. Çorum İl Hakemleri önceki akşam Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu futbol sahasında atletik teste girdiler.

İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk ve Komite üyelerinin gözetiminde yapılan koşuya 29 hakem katıldı. Bu koşuda 12 dakikada il hakemi olmak için 2500 metre klasmana önerilmek için ise 2700 metre ve üzerinde koşu yapılması gerekiyor. Başkan Durmuş Buyruk, atletik teste katılan 29 hakeminde testi geçtiğini ve il hakemi olarak görev almaya hak kazandıklarını söyledi. Buyrum bu akşam saat 19’da ise Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yazılı sınav yapılacağını söyledi. Bu sınavda da 70 ve üzeri alan hakemler il hakemliğine hak kazanırker 80 ve üzerinde alanlar ise klasmana aday olabilecekler. İHK Başkanı Durmuş Buyruk son açtıkları kurstan gelen hakemlerin bir yılı doldurma şartı nedeni ile bu etapta klasmana bildiremeyeceklerini diğer hakemler içinden şartları uyanların klasman için önereceklerini belirtti.