Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gazetemizi ziyaret ederek 34’ncü yıl dönümümüzü kutladı.

Hakimiyet’in kurulduğu günden bugüne gazetecilik ve yazılı basım anlamında özverili çalışmaları ile hizmet ettiğini belirten Başkan Aşgın, “Yerel basın önemli. Meşakkatli bir alan. Bu anlamda da Hakimiyet Gazetesi görevini layıkıyla bu günlere getirdi. İnşallah daha uzun soluklu ve daha güçlü bir şekilde yayın hayatına devam edecektir.

Bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yerel basınımızı desteklemeye imkânlarımız ölçüsünde desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aşgın’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.