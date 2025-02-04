Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, gazetemizin 35. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı gönderdi.

Mesajına, “Çorum’un sesi ve hafızası olan Hakimiyet Gazetesi’nin 35. yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz” diyerek başlayan Erol Afacan, “Basın, toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında hayati bir köprü vazifesi görmektedir. Hakimiyet Gazetesi de 35 yıldır bu önemli misyonu üstlenerek, Çorum’un gelişimine katkı sağlamış, objektif ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunun güvenini kazanmıştır. Bu vesileyle, başta gazetenin kurucuları olmak üzere emeği geçen tüm basın mensuplarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Nice yıllara, nice güçlü haberlere” ifadelerini kullandı.