Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası(SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, Başkan Yardımcısı Fatih Barlık ve Oda Sekreteri Mustafa Torun ile gazetemizi ziyaret ederek, 34’ncü yıl dönümümüzü kutladı.

Tarafsız gazete olmasından dolayı Hakimiyet’i kutlayan SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, “Hakimiyet’i severek takip ediyoruz. Çorum’da 34 yıldır izlediği yayın politikasıyla halkın büyük beğenisini kazanan, haber konusunda hiçbir zaman taviz vermeden yayın hayatı süresince doğru, tarafsız, ilkeli yayıncılığı ile kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bölgemize ilişkin konuları, basın meslek ilkeleri doğrultusunda gündeme getirerek gerek bölgemizin gelişmesinde, gerekse halkın bilgilendirilmesinde önemli bir rol oynayan Hakimiyet Gazetesi’nin 34’ncü kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Baran ve beraberindeki heyete teşekkür etti.