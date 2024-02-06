Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında yapılan toplantıda 1 yılda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bugün sabah saat 4.17’de Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Afet Planında yer alan tüm çalışma gruplarının yetkilileri katıldı.

Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ilk gününde itibaren yaraların bir an önce sarılması amacıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da 1 yıl içerisinde yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 4. seviye olarak ilan edildiğini ve İl Afet Yönetim Merkezinde İl Afet Müdahale Planındaki tüm çalışma gruplarının toplanarak çalışmaya başladığını kaydeden Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı, “Depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla afet yönetim merkezi ile sürekli iletişim halinde olarak, afet bölgesinden alınan bilgiler ışığında; iş makinası, araç, personel, insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçlar öncelikle kamu kurumlarından, il ve ilçe belediyelerinden karşılanmak üzere İl AFAD Merkezi tarafından koordine edilerek depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmıştır. Depremin ilk saatlerinden itibaren başta Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi olmak üzere arama kurtarma çalışmaları ve saha koordinasyonunda görev yapmak amacıyla 30 AFAD personeli 126 AFAD gönüllüsünden oluşan toplam 156 kişilik ekip sevk edilmiştir. İlimiz ve 13 ilçemiz kamu kurum ve kuruluşları, deprem bölgesinde arama kurtarma, insani yardım ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarında toplam 2.759 personel ve 940 iş makinesi ve araç ile destek vermiştir. Depreme ilişkin ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezine ilk 5 gün içinde 1.500’ün üzerinde çağrı karşılanmış, 300 ihbar ve vaka kaydedilmiş, ilgili illerde görevli koordinasyon birimine yönlendirilerek gerekli müdahalenin yapılması sağlanmıştır. Ohal sebebiyle depremden etkilenen bölgelere sivil araç giriş yasağı getirilmesi üzerine ilimizden deprem bölgesine, yardım amaçlı gitmek isteyen 228 müracaat olmuş olup, toplam 317 araca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce izin belgesi verilmiştir. Deprem bölgesinden ilimize 9.302 afetzede vatandaş gelmiştir. Gelen afetzedeler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait kredi ve yurtlar kurumu öğrenci yurtlarına, Milli Eğitime bağlı öğrenci yurtlarına, misafirhanelere, otellere ve ilimizdeki konutlara yerleştirilmiştir. Halen ilimizde afetzede vatandaşlarımızdan; ilçelerde 717, il merkezinde ise 1.946 vatandaş olmak üzere toplam 2.663 afetzede misafir edilmektedir. Afetzede vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları AFAD Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarca yakından takip edilmektedir. Çorum il Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Çorum Belediyesi tarafından ilimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışlarla Ticaret ve Sanayi Odası Fuar alanında hayır çarşısı kurulmuştur. İlimize gelen 388 afetzede ailenin su, elektrik ve doğalgaz aboneliklerini ücretsiz yaptırabilmeleri için kayıt altına alınarak ilgili kurumlara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce yönlendirilmiş ve işlemleri yapılmıştır. Afet bölgesinden ilimize kendi imkanları ile gelen ve seçim, sınav, kesin dönüş gibi sebeplerle ilimizden deprem bölgesine dönen 442 afetzede aile için toplam 707.665,00 TL yol yardımı ödemesi yapılmıştır. Kurumlardan alınan bilgiler ışığında, deprem bölgesine ilimiz kamu kurum kuruluşlarından 77.417.134,00 TL, ilçe belediyelerinden 14.310.923,00 TL, Çorum Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarından 2.856.737 TL olmak üzere toplam 94.584.794,00 TL ödenek harcanmış olup ayrıca çok miktarda temel gıda ve temizlik malzemeleri, yakacak, kıyafet, hijyen malzemesi vb. yardımı yapılmış; yaklaşık 4 ay boyunca merkez ve ilçe belediyeleri ve STK’lar tarafından günlük 6.000 kişilik sıcak yemek hizmeti verilmiştir. Bu vesileyle emeği geçen, katkı sağlayan tüm Çorum’lu hemşerilerime teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Halen depremden etkilenen illerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarına destek vermek üzere görev yaptığını kaydeden Vali Dağlı, “Ülkemize ve milletimize bir daha böyle büyük felaketler ve acılar yaşatmamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.