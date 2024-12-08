Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi devam ederken Türkiye'de yaşayan birçok Suriyeli de memleketine dönmeye başladı. Şehirler tek tek alınırken Halep'e akın eden Suriyeliler ise artık Suriye lirası kullanmamaya başladı. Kontrol altına alınan Halep'de alışverişlerde sadece Türk lirası geçerli sayılıyor.

"TÜRK LİRASIYLA ALIŞVERİŞ YAPMAK ANLATILMAYACAK BİR DUYGU"

Rejim döneminde poşetlerle para taşıyarak alışveriş yaptıklarını söyleyen Mustafa Hasan, “Suriye Türkmen'iyim. Allah'a şükürler olsun alışverişimizi Türk Lirasıyla yapıyoruz. Şu anda Esad'ın parasının hiçbir değeri kalmadı. Alışveriş hep Türk parası üzerine oldu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyuz, rabbim herkese bu mutluluğu yaşatsın. Şu an Türk lirasıyla alışveriş yapmak anlatılmayacak bir duygu. İçimdeki coşku ve sevinci kimseye anlatamam" diye konuştu. Hasan, "İstanbul'da 10 yıl yaşadım, burada hayat zor ama alışveriş Türk lirası olduğu için mutluyum" ifadelerini kullandı.Esad döneminde parayı poşetle alışverişi poşet ile taşıyarak yaptıklarını belirten Hasan, "Alışverişimizi parayı poşetle taşıyarak yapıyorduk. Ama şu an en ufak parayla ödeme yapabiliyoruz. Elimdeki şu 450 bin Suriye lirası, TL karşılığı 450 TL. Bu paranın (Suriye lirasının) ne kadar güçsüz olduğunu görüyorsunuz” şeklinde konuştu.

Halep'te esnaf Abu Ubeyde ise “Hayat rutin olarak devam etmeye başladı. İnşallah hayat güzel olacak” dedi.