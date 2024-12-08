Batman'da üç gündür haber alınamayan davulcudan acı haber geldi. Huzur Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Erhan Tuncer'den üç gündür haber alamayan yakınları, endişe ederek evine gitti.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

İçeri girdiklerinde Tuncer'in cansız bedeniyle karşılaşan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tuncer'in cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.