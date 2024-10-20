Bursa​ İnegöl'deki halı sahada meydana gelen olayda 27 yaşındaki Kaan Kaç, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamak için sahaya geldi. Maç esnasında bir anda fenalaşan Kaç, yere yığıldı ve kalbinin durduğu belirlendi.

İLK MÜDAHALE HALI SAHADA YAPILDI!

Olayın ardından 112 acil servis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan, Kaan Kaç hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki genç isim yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YERE YIĞILDIĞI ANLAR KAMERADA!

Kaan Kaç’ın yere düşüş anı ve arkadaşları ile sağlık ekiplerinin müdahalesi, halı sahanın güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.