Bursa​ İnegöl'deki halı sahada meydana gelen olayda 27 yaşındaki Kaan Kaç, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamak için sahaya geldi. Maç esnasında bir anda fenalaşan Kaç, yere yığıldı ve kalbinin durduğu belirlendi.

Bursa'da halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti!  - 1. Resim

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İLK MÜDAHALE HALI SAHADA YAPILDI!

Olayın ardından 112 acil servis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan, Kaan Kaç hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki genç isim yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'da halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti!  - 2. Resim

YERE YIĞILDIĞI ANLAR KAMERADA!

Kaan Kaç’ın yere düşüş anı ve arkadaşları ile sağlık ekiplerinin müdahalesi, halı sahanın güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Kaynak: tgrthaber.com