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Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ekmek fiyatlarında düzenlemeye gitti. Halk Ekmek, 200 gr. ekmek fiyatını 5 TL olarak belirledi.

Çorum’da Fırıncılar Odası’nın aldığı karar doğrultusunda fırınlarda ekmek fiyatı 5 TL’den 7 TL’ye yükseltilmişti.

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ise piyasa fiyatlarının altında ekmek satışına devam edecek.

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 200 gr. ekmeğin 5 TL’den satılacağını duyurdu.

Çöplü, güncel fiyatların 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle uygulanmaya başladığını açıkladı.

İhtiyaç sahipleri için ekmek 2,5 TL olacak

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası fiyat düzenlemesine giderken ihtiyaç sahiplerini de düşündü.



Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatının 2,5 TL olarak kaldığını açıkladı.