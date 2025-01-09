Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan zamların vatandaşın beklentilerinin oldukça altında olduğunu ifade eden Nuri Kuşcu, “Halk kaç lirayla geçinebilir, kira, gıda, giyim, eğitim, fatura gibi masraflarını nasıl karşılar, AK Parti bunları hesap edemez ve hatta umursamaz bir hale gelmiştir” dedi.

Kuşcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2024 yılsonu itibarıyla kira artışı yüzde 58. 2023 ve 2024 yıllarında vergilere yapılan yüzde 200 artışın ardından 2025 yılında vergi artışları yüzde 44,5. TÜİK’e göre 2024 yılı enflasyonu yıllık yüzde 44,38 ve 12 aylık ortalama yüzde 58,51. ENAG’a göre 2024 yılı enflasyonu yüzde 83,4. 2025 yılı OVP enflasyon hedefi yüzde 17,5 ve beklenen enflasyon yüzde 21,5 Buna karşın; 2025 yılının tamamı için belirlenen asgari ücret 22.104 TL. SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam yüzde 15,75. Memur ve memur emeklisine yapılan zam ise yüzde 11,54.

Bu haksız ve paylaşımda adaletten yoksun maaş zamları ile 2025 yılı henüz başlamadan bitmiştir.

2025 yılı için açıklanmış olan 22.104 lira asgari ücrette olduğu gibi. SGK, Bağ-Kur ve memur kesimi için yapılan zamlar da partimizin ve vatandaşımızın beklentilerinin oldukça altında olmuştur.

Bu bizim için üzücü ancak sürpriz değil. Çünkü halkın gerçeklerinden kopmuş, kendilerinin bile kabul ettiği kronik hastalıklardan kurtulamamış bir iktidar var karşımızda.

Halk kaç lirayla geçinebilir, kira, gıda, giyim, eğitim, fatura gibi masraflarını nasıl karşılar, AK parti bunları hesap edemez ve hatta umursamaz bir hale gelmiştir.

Son yıllarda Ak partinin ekonomi yönetimindeki başarısızlığı sebebiyle vergi adaletsizliği, israflar ve paylaşımdaki adaletsizlikler derinleşiyor ve büyüyor. İktidar, israfın faiz harcamalarının ,hatalı ekonomi uygulamalarının önüne geçemediği için ,asgari ücretlileri ve işveren kesimini destekleyecek kaynak bulamadığı gibi memur ve emeklilerimiz içinde kaynak bulamıyor.

İktidar kolay yolu seçerek dar gelirli kesimi ekonomik başarısızlığın ve enflasyonun sorumlusu ilan ediyor. Asgari ücrete, memura ve emekliye enflasyonun altında zam yaparak vatandaşı cezalandırıyor.

AK Parti’nin yaşanan sorunlara çözüm üretememesinin sebebi ise Milli görüş reçetelerinden uzak durmasıdır. Eğer AK Parti 14 Mayıs’ta Yeniden Refah Partimizle imzalamış olduğu 30 maddelik mutabakat metnine uygun hareket etmiş olsaydı, kendi başarısızlıkları yüzünden bugün vatandaşımızı cezalandırmayacaktı. Bu sebeple AK Parti 14 Mayıs sonrasında büyük bir fırsatı tepmiştir.

Ekonomi yönetiminde enflasyonla mücadele yönetiminde hatalar var. Tüm fatura dar gelirlilere kesiliyor, talep kısılarak enflasyonla mücadele edilmeye çalışılıyor. Oysaki enflasyonla mücadelede kalıcı çözüm üretimi artırmaya yönelik adımlar atmak, gelir dağılımında ve vergide adaleti sağlamak, faiz ödemelerini azaltmak, kamuda israfdan uzak durmak, istihdamı artırmaya odaklanmak ve verimliliği artırmaktır.

Çözüm erken seçime gidilerek, ekonomideki anlayışı değiştirebilecek, milletimize ümit verebilecek, yeni ve güçlü bir iradeyi iktidara taşımaktır.

Bugün Türkiye de derin ancak çözümü olan bir ekonomik bunalım yaşanmaktadır. Bu kötü gidişatı, iyiye doğru götürebilmek mümkündür. Ancak çözüme giden yol AK Parti’den geçmemektedir. Vatandaşımızda bunu görmüştür.

Bu sebeple hızla erken seçim kararı alınmalı. 54.hükümette olduğu gibi denenmiş ve başarılı olmuş yeni bir irade, milletimiz tarafından iktidara getirilmelidir.