Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, partisinin 23 Mart 2025’te düzenleyeceği Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanını halkın iradesiyle belirleyeceğiz” diyen Başkan Karadeniz, Türkiye’de halkın iradesini tam anlamıyla yansıtan bir seçim süreci yürütmek istediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanı adayımızı belirlerken sadece partimizin değil, tüm halkın söz sahibi olmasını istiyoruz. O yüzden 23 Mart 2025’te gerçekleşecek ön seçimde halkımızın iradesi sandığa yansıyacak” ifadelerini kullandı.

Bu sürecin yalnızca bir aday belirleme yöntemi olmadığını, aynı zamanda halkın siyasete doğrudan katılımını artıran önemli bir adım olduğunu kaydeden Karadeniz, “CHP olarak bu ülkeyi halkın iradesiyle, halkın çıkarları doğrultusunda yönetmeye talibiz. Ön seçim, Türkiye’nin demokratik geleceğini inşa etme yolunda atılmış büyük bir adımdır” dedi.

CHP’ye üye olarak sürecin bir parçası olmak isteyen herkesin belirlenen tarihe kadar başvuru yapması gerektiğini hatırlatan Başkan Karadeniz, “Ön seçimde oy kullanarak Türkiye’nin geleceğine doğrudan katkı sağlamak isteyen tüm yurttaşlarımızı 28 Şubat 2025 saat 17.00’ye kadar CHP’ye üye olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

