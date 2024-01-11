Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada basının halkın taleplerini en doğru ve en ilkeli şekilde kamuoyuna aktaran vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirtti.

Basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu dile getiren Mehmet Şen, “Toplumun haber alma özgürlüğünü sağlayan, dünyadaki, ülkemizdeki ve yereldeki bütün olayları en hızlı ve en doğru şekilde toplumumuza ileten toplumumuzu aydınlatan ve halkımızın taleplerini en doğru ve en ilkeli şekilde kamuoyuna aktaran vazgeçilmez unsurlarıdır. Tabi ki basın çalışanlarımız bunları yaparken en zor şartlarda ve her koşulda yerine getirmekteler. Ama ona rağmen ne yazık ki ülkemizdeki basın çalışanları ve yereldeki basın çalışanlarımız bu zor ve onurlu görevlerinin karşılığı olan, gerek ücret, gerek sosyal haklar, gerek sendikal hakkı verilmeli ve daha iyi çalışma koşulları sağlanmalıdır. Bu anlamda basın çalışanlarımıza özlük haklarının genişletilmesi ve daha iyi ücretlerle çalışmaları dileğiyle tekrar şahsım ve Belediye-İş Sendikası adına, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” dedi.