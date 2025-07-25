Çorum'un merkeze bağlı Hamamlıçaköy köyüne tatil köyü yapılacak.

Hamamlıçay Köyü Muhtarı Bekir Söylemez, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Hamamlıçay köyü sınırlarında 900 metre derinlikten çıkan, zengin mineral içeriğine sahip artezyen su kaynağının bulunduğu bölgeye yönelik planlanan tatil köyü projesi görüşüldü.

Muhtar Söylemez proje ile ilgili Vali Çalgan'a bilgi verirken, söz konusu yatırımın sağlık turizmi, doğa turizmi ve yerel kalkınmaya sağlayacağı katkıları değerlendirildi.