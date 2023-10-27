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İstanbul’da evinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 aylık hamile kadın, memleketi Kastamonu’nun Cide ilçesinde karnındaki bebeğiyle birlikte toprağa verildi.

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Abdulkadir köyü nüfusuna kayıtlı 5 aylık hamile 34 yaşındaki Turkuvaz Medya Gurubu İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı’nda Özlük İşleri Uzmanı olarak çalışan Merve Erdem Erenler, İstanbul’da ikametinde ayağının kayması sonucu evinin banyosunda düştü. Başını sert zemine çarpan Merve Erenler, eşinin yardımıyla İstanbul’da bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Erenler, ameliyata alındı. Yoğun bakım servisinde yaşam destek ünitesine alınan Merve Erenler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak karnındaki 5 aylık bebeği ile birlikte 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Merve Erenler’in ölüm haberi baba ocağı olan Cide ilçesine bağlı Abdulkadir Köyü’nde büyük üzüntüye yol açtı. Merve Erenler’in cenazesi köy camisinde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

İHA