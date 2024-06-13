Çorum Belediyesi eski personellerinden Hamit Kavak (55) dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum ve memleketi Ortaköy ilçesinin tanınan, sevilen ve renkli simalarından, Şapinuva’yı Tanıtma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği eski Başkanı Hamit Kavak, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kavak, dün Ortaköy ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ile Murat Erdem, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.