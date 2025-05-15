Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin “Erdem-Değer-Eylem” ilkeleri doğrultusunda hazırlanan Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu İyi Örnekler Sergisi açıldı.
Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışına Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar katıldı. Törende, il genelinden birçok okul özgün projeleriyle yer aldı.
Bahçelievler Anadolu Lisesi, İpekli Bağlar Anaokulu, VHGB Sevgi Anaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu okul öncesi sınıfı, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu okul öncesi sınıfı, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları projeleri sergilediler.
Programda Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Her Telden Müzik Grubu da müzik dinletisi sundu.