Hitit Dağcılık Kulübü (HİDAK) Yıllık faaliyet programında yer alan Hasan Dağı tırmanışını gerçekleştirdi.

8 sporcunun katıldığı faaliyet 24 Eylül Cumartesi Çorum’dan hareketle başladı.

Kulüp Başkanı ve yürüyüş lideri Gürkan Yağmur, "8 sporcu ile Hasan Dağı’nın eteğine çadırlarımızı kurduk gece 03:00 de kalkıp hazırlıkları tamamlayıp 04:00 de atağa geçtik. Yaklaşık 1370m irtifayı 6 saatte aldık ve zirveye ulaştık. Zirvede mola verdikten sonra inişe geçtik ve yaklaşık 4 saatlik bir iniş sonrası kamp alanımıza döndük. Sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyor bu sporun içerisinde yer almak isteyenleri kulübümüze bekliyoruz." dedi.