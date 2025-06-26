Arca Çorum FK’nın milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan’ın da forma giydiği U 17 milli takımı Venezualla’daki turnuvada ilk maçında Şili’ye son dakika golü ile 2-1 yenildi.

Venezuela'nın Porlamar şehrinde düzenlenen UEFA-CONMEBOL U17 Gelişim Turnuvasında UEFA adına katılan tek ülke olan milli takım ilk maçında Şili önünde ilk yarıyı 42. dakikada Furkan Koçak’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Şili 54. dakikada penaltıdan Alonso Avila ile skoru eşitledi ve milli takımda Bürkey 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takını on kişi bıraktı. Çorum FK’nın milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan 60. dakikada oyuna girdi.

Şili maçın 90. dakikasında Vicente Castaneda ile bulduğu golle maçtan 2-1 galibiyet ile ayrılydı. Milli takım ise kturnuvaya mağlubiyet ile başladı. Turnuvanın diğer maçında Venezuela, Paraguay'ı 3-2 yendi.

Turnuvada tüm maçlar CONMEBOL YouTube kanalından canlı yayınlanıyor. Millî Takımımız turnuvadaki bir sonraki maçını bugün Türkiye saati ile 23.00’de Paraguay ile oynayacak.