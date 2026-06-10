Hakimiyet Gazetesi Spor Yönetmeni Halil Öztürk, Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinin ardından PAF Ligi'nde mücadele edecek U19 takımının maçlarını oynayacağı çim saha sorununu gündeme getirdi. Öztürk, Çorum'da bulunan mevcut tesislerin durumuna dikkat çekerek, gençlerin ve altyapının geleceği açısından yaşanan eksikliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte Öztürk'ün o yazısı:

Süper Lig sevincini yaşıyoruz. Tesis olarak hazırız dedik ancak hazır değilmişiz. Süper Lig’de mücadele edecek Arca Çorum FK, U19 PAF Ligi’nde de oynamak zorunda. Bu ligde maçların çim sahada oynanması gerekiyor. Çorum’da üç çim saha var. Bunlardan biri Yeni Şehir Stadyumu, diğeri tesis sahası, üçüncüsü ise Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu Stadı. İlk iki sahada bu maçları oynatmak A takım için risk oluşturur. Tek seçenek olan üniversite sahasının ise oynanabilir hale gelmesi için ciddi çalışma gerekiyor.

Yönetimin, geçtiğimiz sezon tabelası asılan At Çiftliği’nin yanındaki alanda saha yapımına acilen başlaması, ilk etapta da üniversite sahasının geçici olarak maç oynanabilecek hale getirilmesi için çalışma yürütmesi gerekiyor. Bu ligde maçlar A takımla aynı tarihte başlayacak. Süper Lig’e hazır olmadığımızı gösterecek böyle bir durumla karşılaşmamak için acele etmek gerekiyor.

Arca Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi ve tüm Çorumlular büyük sevinç yaşıyor. Şehir olarak, tesis olarak Süper Lig’e hazırız dedik ancak yanılmışız. Çünkü Süper Lig takımlarının mücadele ettiği U19 PAF Ligi maçlarını oynatacak çim sahamız yok.

Evet, yanlış duymadınız. Arca Çorum FK’nın A takımı Süper Lig’de mücadele edecek. Stadyum tamam, tesis tamam ancak altyapı için bugüne kadar tesisleşme adına hiçbir şey yapılmadı. Geçtiğimiz sezon dönemin başkanı Oğuzhan Yalçın, At Çiftliği’nin bulunduğu alana altyapı tesisleri yapmak için girişimde bulundu. Hatta burada bir basın toplantısı düzenlendi ve tabelası asıldı. Ancak profesyonel takıma o kadar odaklandık ki bunu hem bizler hem de yönetim unuttu.

Süper Lig’e yükseldik. A takım için transfer çalışmaları devam ediyor ancak Çorum FK’nın katılmak zorunda olduğu U19 PAF Ligi maçlarını oynayacağı bir sahası yok. Türkiye Futbol Federasyonu sentetik çimi kabul etmiyor, çim sahayı şart koşuyor.

Çorum’da bu şartlara uyan üç saha bulunuyor. Bunlardan biri Yeni Şehir Stadyumu, ikincisi tesislerdeki çim saha, üçüncüsü ise Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu Stadı. Oranın hâlini görenler bilir. Zemin, tribünler ve soyunma odaları yetersiz. Daha da önemlisi, kış aylarında her tarafı açık olan bu sahada futbol oynamak oldukça zor.

Mevcut tesis sahalarının geçtiğimiz sezon öncesinde, maddi imkânsızlıklar içinde yaklaşık 80 milyon lira harcanarak hibrit çime dönüştürülmesi ve yenilenmesinin önemi bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Bu anlamda yapılan her çalışma büyük değer taşıyor.

Şu anda tüm gözler Süper Lig’e odaklanmış durumda. Ancak U19 PAF Ligi’nin de A takımla aynı tarihte başlayacak olması nedeniyle yönetimin bu konuya acil bir çözüm bulması gerekiyor. Altyapı tesisi olmayan bir Süper Lig takımı düşünülemeyeceğine göre, geçtiğimiz sezon başında tabelası asılan alandaki projenin yapımına bir an önce başlanmalı. Bu süreçte ise maçların oynanacağı üniversite sahasının şartlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı.

Çorum FK altyapı yetkilileri üniversite sahasında incelemelerde bulundu. Ancak yapılması gereken değişiklikler konusunda yönetimin acil adım atması bekleniyor.