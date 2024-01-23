Çorum’un tanınmış simalarından Efsanur Mobilya ve Merkez Kapı Dünyası sahibi Hasan Gülbasan, Babaoğlu Köyüne muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Gazetemizi ziyaret eden Hasan Gülbasan, 1976 yılında Babaoğlu Köyü’nde doğduğunu belirterek, doğup büyüdüğü köyüne hizmet etmek için aday olduğunu söyledi.

‘HER FIRSATTA KÖYÜMÜZÜN DERTLERİNİ DİLE GETİRDİM’

Uzun yıllardır Çorum’da ticaret yaptığını ifade eden Hasan Gülbasan, “Köyüme ve köylülerime sevgim, saygım, sevdam olduğu için bu göreve talip oldum. Her fırsatta köyümün sorunlarına değindim, fedakârca köyümün ve köylülerimin yanında olmaktan her zaman gurur duydum. Köyümüzün eksikliklerini bilerek çalışma arkadaşlarımı oluşturdum. Bu yolda çalışma ekibimizle birlikte köyümüzün ihtiyaçlarını, sorunlarını istişareler sonucu belirledim. Maddi ve manevi sorumluluğu almaktan kaçınmadan özveriyle projelerimizi hayata geçirmek için ekibimle beraber köyümün hizmetinde olacağım” dedi.

VAATLERİNİ SIRALADI

Vaatlerini de sıralayan Gülbasan, “Uzun yıllar faaliyet gösteremeyen varlığım sadece isim olarak telaffuz edildi. Babaoğlu Köyü Derneği’ni öncelikle fesh edip Babaoğlu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma derneği olarak tekrar faaliyete geçireceğiz. Derneğimiz köyümüze ve köylümüze adına uygun hizmet vermeye başlayacaktır. Eksik kilittaşı olan sokaklarımız kilittaşı ile buluşacak. Su depomuz güneş enerjisiyle buluşturulacak. Güvenlik kamera sistemi kurulacak. Eski okul binamız köyümüz hizmet merkezi olacak. Devamlı açık olacak.

‘KÖYÜMÜN DERDİYLE DERTLENECEĞİM’

Göreve başladıktan sonra herkese eşit şekilde davranan, derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen, ötekileştirmeyen bir yönetim modeli uygulayacağım. Şimdiden 31 Mart seçimlerinde tüm adaylara başarılar diler, hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ederim.” diye konuştu.