Ahlatcı Çorum FK’da kaleci Hasan Hüseyin Akınay kırmızı siyahlı forma ile 'dalya' dedi.

Hasan Hüseyin Akınay Yeni Malatyaspor maçında 100. kez kırmızı siyahlı takımın forması altında mücadeleye çıktı.

1994 Siirt doğumlu Hasan Hüseyin Akınay Fenerbahçe alt yapısında yetiştikten ve profesyonel olduktan sonra Samsunspor, Gümüşhanespor ve Bandırmaspor formalarını giydikten sonra 2020 sezonunda Çorum FK’ya transfer oldu.

İki sezon kırmızı siyahlı formayı giydikten sonra Adanaspor’a transfer olan Akınay geçirdiği sakatlığın ardından 23-24 sezonu devre arasında yeniden Çorum FK’da döndü.

Hasan Hüseyin Akınay maçın ardından sosyal medyasından yaptığı paylaşımda ‘Çorum FK formasıyla 100 kez sahada oynamının gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Galibiyet için takım arkadaşlarımı kutluyorum. Engelleri tek tek aşmaya devam. Bize inanan herkese teşekkürler’ mesajı paylaştı.