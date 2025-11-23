İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Cuma Buluşmaları kapsamında çiftçilerle buluşmaya devam ediyor.

Program kapsamında İl Müdürü Hasan Taş, bu hafta Güney Köyü’nü ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde çiftçilerin sorunları, beklentileri ve tarımsal gelişmelerin yerinde değerlendirildiği belirtildi.

Buluşmayla ilgili verilen bilgide, "Bu buluşmalarda, TARSİM (Tarım Sigortaları) hakkında bilgilendirmeler yaparak üreticilerin emeklerini doğal afetlere karşı güvence altına almalarını teşvik ediyoruz.

Tarım Sayımı çalışmalarıyla ülkemizin üretim potansiyelini doğru verilerle belirlemenin önemini paylaşıyoruz. 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kapsamında kayıtların güncel tutulması, desteklerden daha etkin yararlanılması ve dijitalleşme sürecine uyum konularında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Tarımsal Üretim Planlaması ile hangi ürünün, nerede ve ne kadar ekileceğini belirleyerek sürdürülebilir ve verimli üretimin temelini atıyoruz. Yeni Destekleme Modeli hakkında bilgi vererek, üreticilerimizin gelirini artıracak ve üretimde dengeyi sağlayacak yenilikleri paylaşıyoruz. Her Cuma, üreticilerimizin yanında olmaya; bilgiyle, destekle ve dayanışmayla tarıma yön vermeye devam ediyoruz" denildi.

Ayrıca programın ardından Hasan Taş, köydeki ekili alanlarında detaylı fenolojik gözlemlerde bulundu.

Taş, bitkilerin gelişim dönemlerini yerinde inceleyerek ürünlerin mevcut büyüme evrelerini, iklim koşullarının gelişim üzerindeki etkilerini, verim tahminlerini etkileyebilecek olası riskleri, sulama, gübreleme ve bakım ihtiyaçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirdi.

Bu gözlemlerin, hem çiftçilere doğru yönlendirmelerin yapılması hem de bölge tarımının sürdürülebilir bir şekilde planlanması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.