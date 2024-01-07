Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yaşayan Hazine ödülüne layık görülen Uluslararası Metal Sanatçımız Hasan Tuluk, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

Ziyarette Hasan Tuluk, Vali Dağlı’ya Çorum’un en önemli tarihi yapılarından birisi olan Velipaşa Hanı üzerine mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk tarafından kaleme alınan kitabı hediye etti.

Vali Dağlı, hazırlanan kitap vesilesiyle Çorum’un kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına ve hak ettiği değerin belgelenmesine yönelik bu tür çalışmaların takdire değer olduğunu belirterek, verilecek kurumsal desteklerin önemine vurgu yaptı ve Valilik olarak gerekli destekleri vereceklerini söyledi.