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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti.

Geçtiğimiz yıllarda Çorum’da görev yapan daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığına atanan Hasan Yiğit’te Balıkesir’e Emniyet Müdürü olarak atandı.

HASAN YİĞİT KİMDİR?

8 yıl Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde çeşitli birimlerde görev yaptı.

İkinci sınıf Çorum Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Yiğit, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na “Daire Başkan Yardımcısı” olarak atanmıştı. Memuriyet hayatında 26 yıldır hizmet veren Hasan Yiğit, Emniyet Teşkilatı’nda da 22 yıldır görev yapıyor. 8 yılda Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Hasan Yiğit, bir süre Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak hizmet verdikten sonra Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştu. Şimdi ise Erdoğan'ın onayı ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne atandı.