Çorum Belediyesinin öncülüğünde yürütülen Hasan Paşa Sokaklar, Mimarsinan Mahallesi ve Kale kentsel dönüşümü projelerinde yeni gelişmeler yaşandı.

Belediye Meclisinde konu hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, kentsel dönüşüm projelerinde revizyonlar yapıldığını belirterek, Hasan Paşa Sokaklarda kısa sürede hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerine başlanacağını, Mimarsinan ve Kale ise projeleri revize çalışmalarının başladığını belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada Çorum’u daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, şubat ayı Belediye Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm için yaptıkları çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

6 Şubat’ta meydana gelen ve herkesi derinden sarsan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Fatih Özüyağlı, “6 Şubat depremi, şehirlerimizin depreme dayanıklı hale getirilmesinin hayati bir zorunluluk olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Çorum Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor ve kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Belediye Meclisi tarafından yeni kurulan Afet Komisyonu'nun önemli çalışmalar yürüteceğine ve katkılar sunacağına inancının tam olduğunu kaydeden Özüyağlı,

“Komisyon, deprem gibi afetlere karşı şehirlerimizi daha güvenli hale getirebilmek için gerekli stratejileri belirlemek üzere faaliyet gösterecektir. Bu çalışmaların tüm Çorum halkının güvenliği için büyük bir önem taşıdığını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

‘HASANPAŞA SOKAKLARDA HAK SAHİPLERİ İLE UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR’

Belediyenin öncülüğünde yürütülen önemli projelerden birisinin, Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa Sokaklarında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları olduğunu dile getiren Özüyağlı, “6 Şubat depremi öncesinde dirençli şehirler vizyonumuz gereği 2022 yılı itibarıyla bu bölgede kentsel dönüşümü hızlandırmak adına kat artışı izni verilmiş ve zeminde ticaret alanları planlanmıştı. Ancak, vatandaşlarımız ile müteahhitler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve mülkiyet sorunları projenin başlamasına engel olmuştu. Kentsel dönüşümü başlatmak adına yeni dönemde revize ettiğimiz projede, projelendirme ve uzman görüşmeleri tamamlanmış olup, kısa süre içinde hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerine başlanacaktır. Buradaki temel amacımız, vatandaşlarımızın afete yönelik mağduriyet yaşamadan modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlamaktır” şeklinde belirtti.

‘MİMARSİNAN’DA PROJELENDİRME AŞAMASINA GEÇİLDİ’

Mimarsinan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm sürecinin de büyük bir titizlikle ilerlediğinin altını çizen Özüyağlı, “2022 yılı itibarıyla bu bölgede de kentsel dönüşümü hızlandırmak adına Gülabibey Mahallesi’nde olduğu gibi kat artışı izni verilmiş ve zeminde ticaret alanları planlanmıştı. Ancak, benzer sebeplerle projeye istediğimiz ivmeyi kazandıramamıştık. Yeni dönemde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Belediyemiz tarafından yürütülen projede, projelendirme aşamasına başlanmış olup, Bakanlığımız şirketi GEDAŞ tarafından projelendirme yapılacaktır. Önümüzdeki hafta, Bakanlık personelleri projeler hakkında detaylı çalışma yapmak ve yerinde inceleme gerçekleştirmek üzere şehrimizi ziyaret edeceklerdir.

MİMARSİNAN’DA ATIŞ ALANINA REZERV KONUTLAR YAPILACAK

Ayrıca, Mimarsinan Mahallesi’nde gerçekleştirilecek dönüşüm kapsamında, Atış Alanı bölgesinde rezerv konut üretimine başlanacaktır. Bu konutlar, hak sahipleri için alternatif konut seçenekleri oluşturacak ve sürecin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayacaktır” dedi.